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Hindi News ›   Jobs ›   CONCOR Recruitment 2026: 77 Management Trainee and Assistant Officer Posts, Apply by September 30

रेलवे: कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 77 पदों पर भर्ती, कौन कर सकता है आवेदन और कितनी है फीस?

Wed, 02 Sep 2026 06:54 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 02 Sep 2026 06:54 PM IST
सार

CONCOR Recruitment 2026: रेलवे से जुड़ी सरकारी कंपनी कॉनकॉर में 77 पदों पर भर्ती का मौका है। प्रबंधन प्रशिक्षु और सहायक अधिकारी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2026 तक आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं।
 

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CONCOR Recruitment 2026: 77 Management Trainee and Assistant Officer Posts, Apply by September 30
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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CONCOR Recruitment 2026: रेलवे से जुड़ी सरकारी कंपनी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर) ने प्रबंधन प्रशिक्षु और सहायक अधिकारी के पदों पर भर्ती निकाली है। कंपनी की ओर से जारी भर्ती सूचना के अनुसार इस अभियान के जरिए कुल 77 पदों को भरा जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया फिलहाल जारी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 30 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

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इसी तारीख तक निर्धारित आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को भर्ती की विस्तृत सूचना ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तें अलग हो सकती हैं।

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किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान में प्रबंधन प्रशिक्षु और सहायक अधिकारी के पद शामिल हैं। कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इन पदों से जुड़ी संकेतात्मक भर्ती सूचना और विस्तृत भर्ती सूचना उपलब्ध कराई है।

कुल 77 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। उम्मीदवार जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसकी योग्यता और अन्य शर्तें आधिकारिक भर्ती सूचना में जरूर जांच लें।

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

आवेदन शुल्क पद के अनुसार अलग-अलग है। उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी और पद के हिसाब से शुल्क जमा करना होगा।

प्रबंधन प्रशिक्षु पद के लिए:

  • सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क नहीं है।


सहायक अधिकारी पद के लिए:

  • सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क नहीं है।
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कितनी उम्र के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन?

भर्ती में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु पद के अनुसार अलग है।

 
पद न्यूनतम आयु अधिकतम आयु
प्रबंधन प्रशिक्षु 18 वर्ष 28 वर्ष
सहायक अधिकारी 18 वर्ष 32 वर्ष
 

उम्मीदवारों को आयु की गणना और आयु में छूट से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक भर्ती सूचना देखनी चाहिए।
 

कॉनकॉर क्या है?

कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर) भारत सरकार का उद्यम और नवरत्न कंपनी है। कंपनी कंटेनर परिवहन और माल ढुलाई से जुड़ी सेवाओं के क्षेत्र में काम करती है। कॉनकॉर के देशभर में कई कंटेनर रेल टर्मिनल हैं। ऐसे में इस भर्ती के जरिए उम्मीदवारों को एक सरकारी कंपनी में काम करने का अवसर मिल सकता है।

आवेदन करने से पहले क्या जांचना जरूरी है?

उम्मीदवार आवेदन जमा करने से पहले संबंधित पद की पात्रता जरूर जांच लें। खास तौर पर इन बातों का ध्यान रखें-

  • संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं या नहीं।
  • निर्धारित आयु सीमा में आते हैं या नहीं।
  • अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क की जांच करें।
  • आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 का ध्यान रखें।
  • आवेदन करने से पहले विस्तृत भर्ती सूचना में दी गई सभी शर्तों को पढ़ लें।
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