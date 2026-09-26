बैंकों की हड़ताल की वजह से देरी से आएगी आपकी सैलरी?

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28 से 30 सितंबर तक देशभर में बैंक कर्मचारी और अधिकारी तीन दिन की हड़ताल पर रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) की मुख्य मांग सभी शनिवार को छुट्टी के साथ पांच दिन काम की व्यवस्था लागू करना है। मार्च 2024 में इस पर सहमति बनने के बावजूद वित्त मंत्रालय की मंजूरी लंबित होने का दावा किया गया है। हड़ताल को देखते हुए केंद्र सरकार ने सितंबर की सैलरी और पेंशन 25 सितंबर को ही जारी करने का फैसला किया है। वहीं निजी कर्मचारियों की सैलरी समय पर आएगी या नहीं, यह कंपनी की सैलरी प्रक्रिया और बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर करेगा।

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