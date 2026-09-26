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Hindi News ›   Video ›   India News ›   Shehbaz's affection for Trump resurfaces; Indian diplomat amused by his remarks!

ट्रंप के लिए शहबाज का फिर उमड़ा प्यार, बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी!

Sat, 26 Sep 2026 12:18 PM IST
Shruti वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Shruti Updated Sat, 26 Sep 2026 12:18 PM IST
Shehbaz's affection for Trump resurfaces; Indian diplomat amused by his remarks!
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का वीडियो क्लिप शेयर किया। इस वीडियो क्लिप में शरीफ संयुक्त राष्ट्र में भाषण देते नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में दावा किया कि भारत के साथ संघर्ष रोकने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहम रोल था। वहीं, शरीफ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सही समय पर दखल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। 
 
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