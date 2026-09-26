{"_id":"6ab76ba84bdad92de3048c28","slug":"alert-issued-for-11-states-including-up-and-delhi-ncr-heavy-rain-accompanied-by-stormy-winds-expected-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपी, दिल्ली-NCR समेत 11 राज्यों में अलर्ट, तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

देश के कई राज्यों में बारिश का दौर फिर तेज होने वाला है। IMD ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली समेत 11 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट है। दिल्ली में भी हल्की से मध्यम बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटे की हवाओं के आसार हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। निचले इलाकों में जलभराव, बाढ़ और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है।

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