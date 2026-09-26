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सड़कों पर उतरी कांग्रेस, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से की ये मांग
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस ने शुक्रवार को देशभर में प्रदर्शन किया। दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, लखनऊ, कोलकाता और देहरादून समेत कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और पोस्टर-बैनर दिखाए।
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