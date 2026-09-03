{"_id":"6a990363cba0883d6a026329","slug":"raghav-chadha-faces-a-major-setback-mp-speaks-out-in-anger-after-his-name-is-dropped-from-the-list-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"राघव चड्ढा संग हो गया बड़ा खेल,लिस्ट से नाम कटने पर बोले गुस्से में सांसद","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}



पंजाब में एसआईआर की लिस्ट से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम हटने के बाद राजनीति शुरू हो गई है। राघव ने कहा कि उन्हें वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट से 'शिफ्टेड' मार्क करके हटाया गया है, जो बदले की राजनीति का स्पष्ट संकेत है। चड्ढा ने ईसीआई की गाइडलाइंस के उल्लंघन का भी दावा किया है।

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