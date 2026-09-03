खरगे ने नड्डा को लिखा पत्र: किस वादे की दिलाई याद? बोले- यह करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है मामला

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पत्र में खरगे ने क्या लिखा?

कांग्रेस अध्यक्ष ने जेपी नड्डा को लिखे पत्र में कहा, 'यह मुद्दा मेरे लिए व्यक्तिगत हित या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मेरी भूमिका से कहीं ज्यादा व्यापक है। यह करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, जो हर दिन इस क्रूर वास्तविकता का सामना करते हैं। ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों को सबक सिखाना जरूरी है।' विज्ञापन



खरगे ने नड्डा से अपील की कि वे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को मंच शुद्धिकरण करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दें। खरगे ने याद दिलाया कि नड्डा ने राज्यसभा में उन्हें आश्वासन दिलाया था कि शुद्धिकरण की घटना में शामिल लोगों और संगठनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। खरगे ने कहा कि यह घटना एक दलित नेता के रूप में उनकी पहचान से जुड़ी है और उन्होंने सवाल उठाया कि क्या लोकतंत्र में ऐसी प्रथाएं स्वीकार्य हैं? कांग्रेस अध्यक्ष ने जेपी नड्डा को लिखे पत्र में कहा, 'यह मुद्दा मेरे लिए व्यक्तिगत हित या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मेरी भूमिका से कहीं ज्यादा व्यापक है। यह करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, जो हर दिन इस क्रूर वास्तविकता का सामना करते हैं। ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों को सबक सिखाना जरूरी है।'खरगे ने नड्डा से अपील की कि वे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को मंच शुद्धिकरण करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दें। खरगे ने याद दिलाया कि नड्डा ने राज्यसभा में उन्हें आश्वासन दिलाया था कि शुद्धिकरण की घटना में शामिल लोगों और संगठनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। खरगे ने कहा कि यह घटना एक दलित नेता के रूप में उनकी पहचान से जुड़ी है और उन्होंने सवाल उठाया कि क्या लोकतंत्र में ऐसी प्रथाएं स्वीकार्य हैं?

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हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की सभा के बाद किए गए शुद्धिकरण के मुद्दे पर सियासी रार अभी भी जारी है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। खरगे ने नड्डा को उनके वादे की याद दिलाई और शुद्धिकरण के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग दोहराई। खरगे ने पत्र में लिखा कि 24 दिन बीत जाने के बाद भी इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और संगठनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।