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टीएमसी ऑफिस पर हमला: अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में तोड़फोड़, TMC ने लगाया BJP पर आरोप

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 03 Sep 2026 11:17 AM IST







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कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट वाले पार्टी ऑफिस पर हमले का आरोप लगा है. अभिषेक ने खुद इसका वीडियो जारी किया है.वीडियो में नकाबपोश लोग सुबह 4:30 बजे ऑफिस में घुसते दिख रहे हैं. ... और पढ़ें

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