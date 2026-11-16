{"_id":"6afa9519dba83c6a9100ab5d","slug":"will-cyclone-akwan-bring-devastation-to-these-states-alert-issued-in-up-too-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"चक्रवात 'अकवान' इन राज्यों में लाएगा तबाही? यूपी में भी अलर्ट!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। 16 नवंबर की शाम तक इसके चक्रवाती तूफान और 17 नवंबर तक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। तूफान के आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों की ओर बढ़ने का अनुमान है, जहां 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा में प्रशासन अलर्ट पर है और मछुआरों को समुद्र से लौटने की सलाह दी गई है। वहीं, यूपी में पछुआ हवाओं के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट और कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली-NCR में प्रदूषण से कुछ राहत मिली है। दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है।

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