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Sugar Price Hike: चीनी की किल्लत नहीं तो क्यों डर गई सरकार? क्या है चीनी का सच
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Pallavi Kashyap Updated Wed, 26 Aug 2026 12:30 PM IST
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चीनी की कीमतों पर चल रही हजारों खबरों के बीच आपको अब तक ये समझने में दिक्कत हो रही होगी कि देश में चीनी की कमी है या नहीं और चीनी का स्टॉक कितना है। तो जो सच है वो ये है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है
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