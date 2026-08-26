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CM Yogi Gifts to UP Women: योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला- 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Wed, 26 Aug 2026 02:23 PM IST







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CM Yogi Gifts to UP Women: मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ महिलाओं के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब 60 साल से अधिक उम्र की महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। ... और पढ़ें

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