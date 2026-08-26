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SIM Card New Rules: सिम खरीदने से पहले ये जान लो ये नए नियम नहीं तो सरकार ले ली एक्शन

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Wed, 26 Aug 2026 02:39 PM IST

अब आपके पास सिर्फ 9 सिम कार्ड ही हो सकते हैं। यानि सिर्फ 9 कनेक्शन और अगर आपके नाम पर पहले से तय सीमा तक मोबाइल कनेक्शन हैं, तो आपको नया नंबर नहीं मिलेगा. जानिए सरकार ने ये फैसला क्यों लिया ... और पढ़ें

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