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BRICS Summit 2026: पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग के साथ खड़े इस अधिकारी का क्यों बना मजाक?

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Mon, 14 Sep 2026 01:10 PM IST

ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी, जिनपिंग और पुतिन के पीछे खड़े शख्स को लोगों ने खूब ट्रोल किया। लेकिन क्या आपको पता है कि वो शख्स कौन हैं। ... और पढ़ें

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