BRICS के हासिल: कई देशों के गिले-शिकवे दूर! स्मार्ट सिटी में एक-दूसरे की मदद, रोजगार मंच की पहल जैसी कई बातें

ब्रिक्स का जो मंच भारत ने दिया उसका फायदा सदस्य देशों ने आपसी समझ बढ़ाने के लिए भी किया। सम्मेलन में तो भविष्य के समझौते और नीतियां तय होती रहीं लेकिन इसके इतर भी समूह के कई देश अपना एजेंडा लेकर आए थे। पूरे पारिवारिक माहौल में धुर विरोधी देशों ने आपस में बैठकें कीं।सूत्रों के अनुसार यूएई और ईरान ने युद्ध के बीच पहली बार एक दूसरे के सामने बैठक की जिसमें क्षेत्रीय शांति और तनाव कम करने पर चर्चा हुई। यही नहीं समुद्री मार्गों की सुरक्षा बाधित न होने देने पर बात हुई। इनके अलावा रूस-चीन, रूस-ईरान, चीन-मलयेशिया के राष्ट्र प्रमुखों ने अलग-अलग बैठकें कर अपने एजेंडे पर बात की। इन द्विपक्षीय बैठकें से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कारोबार से लेकर तनाव तक पर इसका असर दिख सकता है।पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद अल नहयान ने बैठक की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी कूटनीतिक और सैन्य तनाव को कम करने और स्थिरता स्थापित करने पर गहन चर्चा की।सूत्रों के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग व रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भी वार्ता हुई। जिसमें अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ-प्रतिबंधों से निपटने, ब्रिक्स के भीतर स्थानीय मुद्राओं में भुगतान प्रणाली को तेज करने पर बात की।रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच चर्चा का केंद्र उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा, ऊर्जा व्यापार व युद्ध संकट पर रणनीतिक तालमेल रहा। रूस-ईरान के बीच रक्षा और वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित कर सकता है।चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मलयेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने द्विपक्षीय बैठक में दक्षिण चीन सागर में शांति, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और आसियान को लेकर चर्चा हुई।