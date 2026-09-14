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असम: पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में छिपाया, अब पुलिस से भागते वक्त आरोपी की हुई मौत, एक साल पहले हुई थी शादी

Mon, 14 Sep 2026 01:19 PM IST
प्रशांत तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Mon, 14 Sep 2026 01:19 PM IST
सार

असम में पत्नी की हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग करने के आरोपी की पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, अस्पताल ले जाते समय आरोपी चलती गाड़ी से कूद गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई और उसकी मौत हो गई।  

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Ramanuj Goswami who beheaded his wife in Guwahati Assam died while escaping from police custody on Monday
असम में भाजपा बूथ अध्यक्ष की हत्या - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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असम के गुवाहाटी में पत्नी रिया तालुकदार की हत्या और शव के सिर को धड़ से अलग करने के आरोपी रामानुज गोस्वामी की पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, अस्पताल ले जाते समय उसने चलती पुलिस गाड़ी से छलांग लगा दी, जिससे सिर में गंभीर चोट लगी। उसे जीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उसे पिछले सप्ताह आत्मसमर्पण के बाद गिरफ्तार किया था और पूछताछ में पत्नी की हत्या की बात सामने आई थी। रिया का सिर फ्रिज में पॉलिथीन बैग के अंदर मिला था।

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अस्पताल ले जाते समय वाहन से कूदा
पुलिस के अनुसार, रामानुज गोस्वामी को स्थानीय थाने से गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने पुलिस वाहन से छलांग लगा दी। वाहन से बाहर गिरने के बाद वह पहाड़ी ढलान पर लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा और उसका सिर किसी मजबूत वस्तु से जा टकराया। अधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल गोस्वामी को तत्काल जीएमसीएच ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
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'अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी मौत'
जीएमसीएच के अधीक्षक देवजीत चौधरी ने बताया कि पुलिस सोमवार तड़के 3 बजकर 41 मिनट पर रामानुज गोस्वामी को अस्पताल लेकर पहुंची थी। उसे सड़क हादसे में घायल व्यक्ति के रूप में अस्पताल लाया गया था। मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है और इसका पता लगाया जाना बाकी है।" उन्होंने यह भी बताया कि गोस्वामी के शरीर पर गोली लगने के कोई निशान नहीं मिले हैं।
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पत्नी की हत्या के बाद किया था आत्मसमर्पण
पुलिस ने रामानुज गोस्वामी को पिछले सप्ताह आत्मसमर्पण करने के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान उसने अपनी पत्नी रिया तालुकदार की हत्या करने की बात कबूल की थी। गोस्वामी ने कथित तौर पर बताया था कि पत्नी के विवाहेतर संबंध को लेकर गुस्से में उसने यह वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार, इसी गुस्से में उसने अपनी पत्नी की हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था।


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फ्रिज में पॉलिथीन बैग के अंदर मिला था पत्नी का सिर
पुलिस के अनुसार, रिया तालुकदार का धड़ से अलग किया गया सिर एक पॉलिथीन बैग में रखा हुआ था और उसे फ्रिज के अंदर से बरामद किया गया था। दोनों की शादी को एक साल भी पूरा नहीं हुआ था। पुलिस के मुताबिक, रामानुज गोस्वामी असम के धुबरी जिले का रहने वाला था, जबकि उसकी पत्नी रिया तालुकदार गुवाहाटी की मूल निवासी थी।

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