असम: पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में छिपाया, अब पुलिस से भागते वक्त आरोपी की हुई मौत, एक साल पहले हुई थी शादी

असम के गुवाहाटी में पत्नी रिया तालुकदार की हत्या और शव के सिर को धड़ से अलग करने के आरोपी रामानुज गोस्वामी की पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, अस्पताल ले जाते समय उसने चलती पुलिस गाड़ी से छलांग लगा दी, जिससे सिर में गंभीर चोट लगी। उसे जीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उसे पिछले सप्ताह आत्मसमर्पण के बाद गिरफ्तार किया था और पूछताछ में पत्नी की हत्या की बात सामने आई थी। रिया का सिर फ्रिज में पॉलिथीन बैग के अंदर मिला था।

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पुलिस के अनुसार, रामानुज गोस्वामी को स्थानीय थाने से गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने पुलिस वाहन से छलांग लगा दी। वाहन से बाहर गिरने के बाद वह पहाड़ी ढलान पर लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा और उसका सिर किसी मजबूत वस्तु से जा टकराया। अधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल गोस्वामी को तत्काल जीएमसीएच ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।जीएमसीएच के अधीक्षक देवजीत चौधरी ने बताया कि पुलिस सोमवार तड़के 3 बजकर 41 मिनट पर रामानुज गोस्वामी को अस्पताल लेकर पहुंची थी। उसे सड़क हादसे में घायल व्यक्ति के रूप में अस्पताल लाया गया था। मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है और इसका पता लगाया जाना बाकी है।" उन्होंने यह भी बताया कि गोस्वामी के शरीर पर गोली लगने के कोई निशान नहीं मिले हैं।पुलिस ने रामानुज गोस्वामी को पिछले सप्ताह आत्मसमर्पण करने के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान उसने अपनी पत्नी रिया तालुकदार की हत्या करने की बात कबूल की थी। गोस्वामी ने कथित तौर पर बताया था कि पत्नी के विवाहेतर संबंध को लेकर गुस्से में उसने यह वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार, इसी गुस्से में उसने अपनी पत्नी की हत्या कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था।ये भी पढ़ें:पुलिस के अनुसार, रिया तालुकदार का धड़ से अलग किया गया सिर एक पॉलिथीन बैग में रखा हुआ था और उसे फ्रिज के अंदर से बरामद किया गया था। दोनों की शादी को एक साल भी पूरा नहीं हुआ था। पुलिस के मुताबिक, रामानुज गोस्वामी असम के धुबरी जिले का रहने वाला था, जबकि उसकी पत्नी रिया तालुकदार गुवाहाटी की मूल निवासी थी।