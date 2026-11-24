{"_id":"6b052a968c7f18964e059d0e","slug":"what-did-sangeet-som-say-regarding-azam-s-encounter-statement-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"आजम के 'एनकाउंटर' वाले बयान पर क्या बोले संगीत सोम?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

आजम खान की रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने आजम खान के एनकाउंटर वाले बयान पर पलटवार किया, तो अपर्णा यादव ने उन्हें 'असुर' और 'भयानक' बताया। वहीं, ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि क्या आजम खान के जेल से बाहर आने से सपा प्रमुख खुश नहीं हैं? दूसरी तरफ कांग्रेस नेता ने आजम खान की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छा नेता और शिक्षाविद बताया।

... और पढ़ें