दिल्ली में ऐसा क्या दिखा,साथ ले गई ईरानी राष्ट्रपति की बेटी

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की बेटी जहरा पेजेशकियन अपने पति के साथ शनिवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय और ब्रिक्स बाजार का दौरा किया। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक विरासत व सांस्कृतिक धरोहर को करीब से देखा। यह दौरा यहां भारत मंडपम में हो रहे दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दिन के दौरान हुआ।