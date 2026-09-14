Hindi News
›
Video
›
India News
›
What did Iranian President's daughter Zahra Pezeshkian see in Delhi that she took back with her?
{"_id":"6aa7d9932dc11af2d2047b87","slug":"what-did-iranian-president-s-daughter-zahra-pezeshkian-see-in-delhi-that-she-took-back-with-her-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली में ऐसा क्या दिखा,साथ ले गई ईरानी राष्ट्रपति की बेटी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
दिल्ली में ऐसा क्या दिखा,साथ ले गई ईरानी राष्ट्रपति की बेटी
वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Ajeet Yadav
Updated Mon, 14 Sep 2026 04:55 PM IST
Link Copied
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की बेटी जहरा पेजेशकियन अपने पति के साथ शनिवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय और ब्रिक्स बाजार का दौरा किया। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक विरासत व सांस्कृतिक धरोहर को करीब से देखा। यह दौरा यहां भारत मंडपम में हो रहे दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दिन के दौरान हुआ।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।