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Rajasthan Nikay Chunav Results 2026: Congress has played with BJP! Rajasthan Local Body Election Results
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राजस्थान निकाय चुनाव 2026: उपमुख्यमंत्री के गढ़ में 36 साल बाद कांग्रेस ने बीजेपी को दिया तगड़ा झटका
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Mon, 14 Sep 2026 09:49 PM IST
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राजस्थान निकाय चुनाव 2026: अजमेर नगर निगम के चुनाव परिणाम ने शहर की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। करीब 36 साल बाद कांग्रेस ने नगर निगम में भाजपा को पछाड़ दिया है। 80 वार्डों के नतीजों में कांग्रेस ने 37 वार्डों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 32 वार्ड मिले। 11 निर्दलीय प्रत्याशी भी जीतने में सफल रहे।
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