{"_id":"6aee3e477106e2beaf046f93","slug":"wanted-pla-terrorist-hiding-in-delhi-arrested-major-operation-by-security-agencies-delhi-news-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली में छिपा PLA का वांटेड आतंकी गिरफ्तार,सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई | Delhi News","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के एक वांटेड कैडर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 35 वर्षीय आरके रेगन सिंह उर्फ गांधी के रूप में हुई है। आरोपी मूल रूप से मणिपुर के थांगमेइबंद लौरोंगुरेल लीकाई का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक, वह काफी समय से सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचकर रह रहा था और दिल्ली में छिपकर रह रहा था। मणिपुर पुलिस को भी उसकी तलाश थी। आरोपी के खिलाफ मणिपुर के थौबल थाने में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत दो मामले दर्ज हैं। इन मामलों के चलते वह पुलिस के लिए वांटेड था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को जब उसके राजधानी में छिपे होने की सूचना मिली, तो उसकी तलाश शुरू की गई और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया।



दिल्ली पुलिस के डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा ने गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि मणिपुर के प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक सदस्य को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी दिल्ली में छिपकर रह रहा है। इस इनपुट के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी के अनुसार, आरोपी के परिवार का भी इस संगठन से पुराना संबंध रहा है। उसके चाचा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पुलिस इस पारिवारिक पृष्ठभूमि और आरोपी की संगठन से कथित गतिविधियों को भी जांच के दायरे में रख सकती है।



पुलिस के मुताबिक, आरके रेगन सिंह के खिलाफ मणिपुर के थौबल थाने में UAPA के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं। इन मामलों में उसकी भूमिका और कथित संलिप्तता की जांच की जा रही है। प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने और दर्ज मामलों के कारण मणिपुर पुलिस को उसकी तलाश थी। दिल्ली में उसकी गिरफ्तारी को मणिपुर पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश करेंगी कि आरोपी दिल्ली में कब से रह रहा था, यहां किन लोगों के संपर्क में था और क्या वह किसी अन्य व्यक्ति या नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ था।



इस गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस और मणिपुर की सुरक्षा एजेंसियों के बीच आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया को लेकर समन्वय महत्वपूर्ण होगा। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके खिलाफ दर्ज मामलों से जुड़े तथ्यों और अन्य संभावित जानकारियों को जुटा सकती है। हालांकि, आरोपी पर लगे आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई ने एक बार फिर राजधानी में सक्रिय सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय को चर्चा में ला दिया है।

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