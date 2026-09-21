'पैसे के दम पर हुई है जीत', DUSU चुनाव पर अभिजीत दिपके का आरोप

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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि चुनावों में धनबल का प्रभाव रहता है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की हालिया जीत का जिक्र करते हुए दावा किया कि चुनाव प्रचार करने वाले लोग महंगी लग्जरी कारों से आते हैं।



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