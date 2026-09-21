अहमदाबाद: सोमनाथ मंदिर और भाजपा कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Mon, 21 Sep 2026 01:55 PM IST
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अहमदाबाद में भाजपा कार्यालय और सोमनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। खानपुर स्थित भाजपा के पुराने कार्यालय को धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस, अग्निशमन विभाग और बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची और परिसर की जांच शुरू कर दी।
जानकारी के मुताबिक, धमकी भरा ईमेल अहमदाबाद नगर पुलिस को मिला। इसमें खानपुर स्थित भाजपा कार्यालय के अलावा सोमनाथ मंदिर और कोबा स्थित भाजपा कार्यालय समेत कई अन्य स्थानों को निशाना बनाने की बात कही गई है। ईमेल मिलने के बाद संबंधित स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और जांच शुरू कर दी गई।
खानपुर भाजपा कार्यालय पहुंची पुलिस और बम निरोधक टीम
धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीम खानपुर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंची। अहमदाबाद अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। कार्यालय परिसर में संभावित खतरे को देखते हुए तलाशी अभियान चलाया गया। खानपुर स्थित भाजपा कार्यालय में जांच के दौरान नगर महापौर हितेश बरोट और भाजपा नगर महासचिव उमंग नायक भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सोमनाथ मंदिर और कोबा स्थित भाजपा कार्यालय में भी सुरक्षा जांच शुरू की।
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ईमेल में मुख्यमंत्री और पुलिस को भी निशाना बनाने का दावा
पुलिस को मिले ईमेल में सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा कार्यालय, पुलिसकर्मियों और रॉ एजेंसी को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। ईमेल में अलग अलग स्थानों पर बम लगाए जाने का दावा भी किया गया है। धमकी भरे संदेश में हिंदुस्तान मुर्दाबाद और भाजपा मुर्दाबाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे भी लिखे गए हैं।
धमकी भरे ईमेल की जांच शुरू
ईमेल सामने आने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिन स्थानों को धमकी में निशाना बनाए जाने की बात कही गई है, वहां सुरक्षा टीमों को भेजकर जांच की जा रही है। पुलिस ईमेल के स्रोत और धमकी की वास्तविकता का पता लगाने में जुटी है।
बम धमकी के मामले पर क्या बोली पुलिस?
एसीपी अद्वैत गांधी ने कहा, "सुबह करीब 9 बजे हमें गांधीनगर स्थित राज्य खुफिया ब्यूरो से सूचना मिली कि खानपुर स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अलर्ट मिलने के बाद बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीएस) ने कार्यालय की पूरी तरह से जांच की। स्थानीय स्तर पर जरूरी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है और फिलहाल स्थिति सामान्य है।
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जानकारी के मुताबिक, धमकी भरा ईमेल अहमदाबाद नगर पुलिस को मिला। इसमें खानपुर स्थित भाजपा कार्यालय के अलावा सोमनाथ मंदिर और कोबा स्थित भाजपा कार्यालय समेत कई अन्य स्थानों को निशाना बनाने की बात कही गई है। ईमेल मिलने के बाद संबंधित स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और जांच शुरू कर दी गई।
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खानपुर भाजपा कार्यालय पहुंची पुलिस और बम निरोधक टीम
धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीम खानपुर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंची। अहमदाबाद अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। कार्यालय परिसर में संभावित खतरे को देखते हुए तलाशी अभियान चलाया गया। खानपुर स्थित भाजपा कार्यालय में जांच के दौरान नगर महापौर हितेश बरोट और भाजपा नगर महासचिव उमंग नायक भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सोमनाथ मंदिर और कोबा स्थित भाजपा कार्यालय में भी सुरक्षा जांच शुरू की।
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#WATCH | Gujarat | Outside visuals from BJP Office in Ahmedabad, where a bomb threat was received today via email pic.twitter.com/whMRoBOToB— ANI (@ANI) September 21, 2026
ईमेल में मुख्यमंत्री और पुलिस को भी निशाना बनाने का दावा
पुलिस को मिले ईमेल में सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा कार्यालय, पुलिसकर्मियों और रॉ एजेंसी को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। ईमेल में अलग अलग स्थानों पर बम लगाए जाने का दावा भी किया गया है। धमकी भरे संदेश में हिंदुस्तान मुर्दाबाद और भाजपा मुर्दाबाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे भी लिखे गए हैं।
धमकी भरे ईमेल की जांच शुरू
ईमेल सामने आने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिन स्थानों को धमकी में निशाना बनाए जाने की बात कही गई है, वहां सुरक्षा टीमों को भेजकर जांच की जा रही है। पुलिस ईमेल के स्रोत और धमकी की वास्तविकता का पता लगाने में जुटी है।
बम धमकी के मामले पर क्या बोली पुलिस?
एसीपी अद्वैत गांधी ने कहा, "सुबह करीब 9 बजे हमें गांधीनगर स्थित राज्य खुफिया ब्यूरो से सूचना मिली कि खानपुर स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अलर्ट मिलने के बाद बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीएस) ने कार्यालय की पूरी तरह से जांच की। स्थानीय स्तर पर जरूरी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है और फिलहाल स्थिति सामान्य है।
सोमनाथ मंदिर और कोबा स्थित भाजपा कार्यालय को लेकर भी धमकी मिली थी। ईमेल किसने भेजा और इसका स्रोत क्या है, इसकी जांच की जा रही है। अभी तक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।"