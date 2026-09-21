फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   mk-stalin-opposes-tvk-new-secretariat-plan-near-marina-beach-chennai-pil-in-madras-high-court

मरीना बीच पर नया सचिवालय बनाने का प्रस्ताव: स्टालिन का तंज, कहा- समुद्र देखने के लिए नहीं होता सीएम कार्यालय

Mon, 21 Sep 2026 02:44 PM IST
देवेश त्रिपाठी पीटीआई, चेन्नई
पीटीआई, चेन्नई Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Mon, 21 Sep 2026 02:44 PM IST
सार

चेन्नई में मरीना बीच के पास फोरशोर एस्टेट में नया सचिवालय और विधानसभा परिसर बनाने की प्रस्तावित योजना को लेकर राजनीतिक विरोध सामने आया है। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने परियोजना का विरोध करते हुए कहा कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में नया सचिवालय बनाने के लिए मछुआरों की आजीविका और उनके इलाके को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।

विज्ञापन
mk-stalin-opposes-tvk-new-secretariat-plan-near-marina-beach-chennai-pil-in-madras-high-court
डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने सोमवार को चेन्नई के मरीना बीच के पास फोरशोर एस्टेट में नया सचिवालय और विधानसभा परिसर बनाने के टीवीके सरकार के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया।
विज्ञापन


पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाके में नया सचिवालय बनाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मछुआरों की रोजी-रोटी और उनके आसपास के इलाके को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा परिसर मुख्यमंत्री के काम करने के लिए होता है, समुद्र देखने के लिए नहीं।
विज्ञापन


स्टालिन की चेतावनी- कुचल देंगे टीवीके का अहंकार
स्टालिन ने एक बयान में अपने दल की ओर से उन मछुआरों के विरोध को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया, जो अपने इलाके में इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम उन मछुआरों के विरोध को अपना पूरा समर्थन देंगे, जो अपने इलाके में इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं।"
विज्ञापन
विज्ञापन


स्टालिन ने कहा, "हम टीवीके सरकार के अहंकार को कुचल देंगे, जिसने अपने समर्थन में खड़ी पार्टियों के विरोध के बावजूद नया सचिवालय भवन बनाने का सरकारी आदेश वापस नहीं लिया है।" सीपीआई (एम), जो सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है, ने भी समुद्र तट के पास प्रस्तावित योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी ने कहा है कि इस परियोजना से मछुआरों पर गंभीर असर पड़ेगा और पर्यावरण की संवेदनशीलता को देखते हुए भी यह चिंता का विषय है।

फैसले के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
फोरशोर एस्टेट में नया सचिवालय परिसर बनाने की टीवीके सरकार की योजना के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में सरकार के प्रस्ताव पर रोक लगाने और नए सचिवालय के निर्माण की योजना को पूरी तरह समाप्त करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

चेन्नई के अधिवक्ता आरएस तमिलवेंदान की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य कथित तौर पर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। ऐसे समय में नए सचिवालय के निर्माण पर 1,200 करोड़ रुपये खर्च करने से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। याचिकाकर्ता के मुताबिक, मौजूदा सचिवालय भवन का नवीनीकरण कर इस खर्च और करदाताओं के पैसे को बचाया जा सकता है।

याचिका में की गई क्या मांग?
याचिका में यह भी कहा गया है कि नए सचिवालय के लिए प्रस्तावित क्षेत्र पहले से ही भीड़भाड़ वाला है। ऐसे में बड़े परिसर का निर्माण होने से यातायात की समस्या और बढ़ सकती है तथा जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि मौजूदा सचिवालय फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर में संचालित होता है, जो एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के नजदीक है। ऐसे में सचिवालय को पट्टिनापक्कम स्थानांतरित करने से आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।


याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने 12 सितंबर को सरकार के समक्ष अपनी आपत्ति और मांग रखी थी, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट से अंतरिम आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को नए सचिवालय परिसर के निर्माण से रोकने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed