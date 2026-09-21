PM मोदी की मिमिक्री पर घिरे राहुल! बुजुर्ग महिला के अपमान पर क्या बोले अखिलेश?

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कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इंदौर में हुए 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के एक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी की आलोचना की है। ये वीडियो कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया था।



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