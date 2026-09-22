{"_id":"6ab2b562b1e8dd8de009e7dc","slug":"up-elections-2027-iqra-hasan-lashout-at-congress-invoking-akhilesh-yadav-s-name-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपी चुनाव 2027: कांग्रेस पर क्यों भड़कीं इकरा हसन? अखिलेश यादव का नाम लेकर कह दी बड़ी बात","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
यूपी चुनाव 2027: कांग्रेस पर क्यों भड़कीं इकरा हसन? अखिलेश यादव का नाम लेकर कह दी बड़ी बात
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:35 PM IST
Link Copied
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद इकरा हसन ने अपने एक बयान से सपा और कांग्रेस के बीच चल रही कथित खींचतान को और हवा दे दी है। सपा सांसद इकरा हसन ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने की क्षमता अगर किसी में है तो वो अखिलेश यादव हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की संभावनाओं को लेकर भी इकरा ने कहा कि अगर कांग्रेस अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरती है तो उसे नुकसान हो सकता है। इकरा हसन के इस बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार सामने आया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।