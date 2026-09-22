यूपी चुनाव 2027: कांग्रेस पर क्यों भड़कीं इकरा हसन? अखिलेश यादव का नाम लेकर कह दी बड़ी बात

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उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद इकरा हसन ने अपने एक बयान से सपा और कांग्रेस के बीच चल रही कथित खींचतान को और हवा दे दी है। सपा सांसद इकरा हसन ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने की क्षमता अगर किसी में है तो वो अखिलेश यादव हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की संभावनाओं को लेकर भी इकरा ने कहा कि अगर कांग्रेस अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरती है तो उसे नुकसान हो सकता है। इकरा हसन के इस बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार सामने आया है।



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