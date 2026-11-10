{"_id":"6af28925a6965da1ff08b5fe","slug":"trump-s-stance-softens-following-election-defeat-signals-a-potential-end-to-the-conflict-with-iran-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"चुनाव हारते ही ढीले पड़े ट्रंप के तेवर ईरान से युद्ध होगा खत्म, दिए संकेत?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ आठ महीने से जारी युद्ध को लेकर बड़ा संकेत दिया है। ट्रंप के मुताबिक, ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई प्रभावी तौर पर खत्म हो चुकी है और फिलहाल दोबारा बड़े हमले करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, अमेरिकी सेना अलर्ट पर रहेगी और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान का नेतृत्व कमजोर हो चुका है और परमाणु कार्यक्रम को निष्क्रिय रखना अमेरिका की प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच बातचीत में सकारात्मक प्रगति के बावजूद अंतिम समझौता होना बाकी है। वहीं, युद्ध और ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर अमेरिकी राजनीति पर भी पड़ा है।

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