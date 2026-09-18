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Hindi News ›   Video ›   India News ›   TMC Symbol and New Name: Mamata Banerjee and Ritabrata faction get the symbol and name

टीएमसी के दोनों गुटों को मिले नए चुनाव चिह्न, ममता बनर्जी और ऋतब्रत गुट को मिला ये सिंबल और नाम

Fri, 18 Sep 2026 04:07 PM IST
Suresh Kumar Shah वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Fri, 18 Sep 2026 04:07 PM IST
TMC Symbol and New Name: Mamata Banerjee and Ritabrata faction get the symbol and name
चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के लिए नए नाम और चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'फुटबॉल खिलाड़ी' का चुनाव चिह्न मिला  गया है। वहीं, अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'लिफ़ाफ़ा' का चुनाव चिह्न दिया गया है।
 
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