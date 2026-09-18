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टीएमसी के दोनों गुटों को मिले नए चुनाव चिह्न, ममता बनर्जी और ऋतब्रत गुट को मिला ये सिंबल और नाम

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Fri, 18 Sep 2026 04:07 PM IST







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चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के लिए नए नाम और चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'फुटबॉल खिलाड़ी' का चुनाव चिह्न मिला गया है। वहीं, अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'लिफ़ाफ़ा' का चुनाव चिह्न दिया गया है।

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