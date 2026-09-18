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Hindi News ›   India News ›   West Bengal: Mamata Banerjee lashes out at the Election Commission

पश्चिम बंगाल: चुनाव आयोग पर भड़कीं ममता बनर्जी, फैसले को बताया असंवैधानिक, भाजपा पर लगाया ये बड़ा आरोप

Fri, 18 Sep 2026 04:19 PM IST
राहुल कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: राहुल कुमार Updated Fri, 18 Sep 2026 04:19 PM IST
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West Bengal: Mamata Banerjee lashes out at the Election Commission
ममता बनर्जी, टीएमसी सुप्रीमो - फोटो : एक्स/एएनआई/वीडियो ग्रैब

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चुनाव आयोग के अंतरिम फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है। चुनाव आयोग ने आगामी उपचुनाव में दोनों टीएमसी गुटों को पार्टी के नाम और ‘फूल-घास’ चुनाव चिह्न के इस्तेमाल से रोक दिया है। ममता बनर्जी ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। 

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आयोग और भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले को असंवैधानिक, गैरकानूनी और अलोकतांत्रिक बताया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के उपचुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न पर रोक लगा दी है। ममता बनर्जी ने कहा, "हम संवैधानिक पद का सम्मान नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि आज हमारे लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन है। हमारे देश में जो हो रहा है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, असंवैधानिक, गैरकानूनी और अलोकतांत्रिक है। यह एक राजनीतिक दल के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए पूरी तरह पक्षपातपूर्ण बदले की कार्रवाई है।  उन्होंने आगे कहा, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि नाम भी नहीं रखने दूंगा और निशान भी नहीं रखने दूंगा। ये लोग कौन हैं? आज वे सत्ता में हैं, कल सत्ता में नहीं भी हो सकते हैं। उन्हें अपनी सीमाएं समझनी चाहिए।
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भाजपा ने एआई का इस्तेमाल करके मतदाताओं के नाम हटाए: ममता 
चुनाव आयोग द्वारा टीएमसी के असली नाम और फूल और घास वाले चुनाव चिह्न को फ्रीज़ करने के फैसले के बाद ममता बनर्जी ने भाजपा पर नया हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने मतदाताओं के नाम हटाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया।
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'वोट की चोरी' पर बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, यह बहुत दुख की बात है। उन्होंने बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बंगाल में लूट की। यह 'झूठी भाजपा पार्टी', एक 'जुमला पार्टी' है... इसका काम देश में लोकतंत्र, संविधान और शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना है। पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जाता, अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमसे पहले उद्धव ठाकरे को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं करती जो सिर्फ भाजपा के अहंकार को संतुष्ट करने में लगा हो।

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