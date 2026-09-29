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कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सीईसी और एसआईआर के मुद्दे पर बात
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:23 PM IST
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मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। इस बैठक का एजेंडा एसआईआर में कथित अनियमितता रहा। कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। कार्यसमिति की बैठक में इस विरोध प्रदर्शन को देशव्यापी बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई।
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