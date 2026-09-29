नितिन नवीन की अध्यक्षता में भाजपा की बैठक: संगठन और चुनावी तैयारियों पर होगा मंथन, 65 प्रभारी-सहप्रभारी जुटे

नई दिल्ली में मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राज्य प्रभारियों और सह-प्रभारियों की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इसकी अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की। इस बैठक में संगठन के विस्तार, चुनावी तैयारियों और लोगों तक पहुंचने की योजनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है।

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बैठक शुरू होने से पहले, नवीन ने पार्टी मुख्यालय में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बैठक में लगभग 65 राज्य प्रभारी और सह-प्रभारी शामिल हो रहे हैं। बैठक में के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष, उत्तर प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी, बिप्लब देब, हरीश द्विवेदी, संजय भाटिया, सतीश पूनिया और गजेंद्र पटेल समेत कई अन्य नेता मौजूद हैं।इस बैठक में संगठन से जुड़े कामों, पार्टी के नेटवर्क को बढ़ाने, लोगों तक पहुंचने की कोशिशों और आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में अलग-अलग राज्यों में पार्टी के सामने आने वाली चुनौतियों और केंद्रीय संगठन व राज्य इकाइयों के बीच तालमेल पर भी बातचीत हो सकती है।यह बैठक भाजपा द्वारा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए राज्य प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त करने के कुछ समय बाद हो रही है। नए संगठनात्मक ढांचे में विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, जबकि जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं सतीश पूनिया को जम्मू-कश्मीर और पंजाब का प्रभार दिया गया है।भाजपा में हाल ही में हुए संगठनात्मक बदलावों के साथ-साथ वरिष्ठ नेताओं और राज्य-स्तरीय पदाधिकारियों की बैठकें भी बढ़ गई हैं, खासकर उन राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, भाजपा नेताओं ने हाल ही में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने, पार्टी और सरकार के बीच तालमेल और चुनावी तैयारियों पर बैठकें की हैं। पार्टी के यूपी कोर ग्रुप ने इस महीने की शुरुआत में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों और आने वाले संगठनात्मक व शासन-संबंधी अभियानों पर चर्चा करने के लिए बैठक की थी।नवीन ने हाल ही में अलग-अलग राज्यों में संगठन से जुड़ी बैठकें भी की हैं। 27 सितंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान, उन्होंने राज्य के पदाधिकारियों, जिला पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात की। इन मुलाकातों में संगठन और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच तालमेल पर चर्चा हुई।भाजपा 3 और 4 अक्तूबर को मथुरा में भी संगठन से जुड़ी एक बैठक की तैयारी कर रही है। इस बैठक में वरिष्ठ नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होने की उम्मीद है।इसलिए, दिल्ली में होने वाली राज्य प्रभारियों और सह-प्रभारियों की बैठक से राज्य इकाइयों के कामकाज की समीक्षा करने और आने वाले चुनावी व राजनीतिक कार्यक्रमों से पहले पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं में तालमेल बिठाने में मदद मिलने की उम्मीद है।