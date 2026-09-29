फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   BJP meeting, Nitin Nabin Meeting with co-incharges in Delhi, BJP state units In party headquarters

नितिन नवीन की अध्यक्षता में भाजपा की बैठक: संगठन और चुनावी तैयारियों पर होगा मंथन, 65 प्रभारी-सहप्रभारी जुटे

Tue, 29 Sep 2026 02:52 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Tue, 29 Sep 2026 02:52 PM IST
सार

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में राज्य प्रभारियों और सह-प्रभारियों की बैठक हो रही है। करीब 65 पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। बैठक में संगठन विस्तार, राज्यों में पार्टी की स्थिति, जनसंपर्क, आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा हो सकती है। 

विज्ञापन
BJP meeting, Nitin Nabin Meeting with co-incharges in Delhi, BJP state units In party headquarters
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नई दिल्ली में मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राज्य प्रभारियों और सह-प्रभारियों की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इसकी अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की। इस बैठक में संगठन के विस्तार, चुनावी तैयारियों और लोगों तक पहुंचने की योजनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। 

विज्ञापन


बैठक में कौन-कौन शामिल हैं? 
बैठक शुरू होने से पहले, नवीन ने पार्टी मुख्यालय में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस बैठक में लगभग 65 राज्य प्रभारी और सह-प्रभारी शामिल हो रहे हैं। बैठक में के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष, उत्तर प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी, बिप्लब देब, हरीश द्विवेदी, संजय भाटिया, सतीश पूनिया और गजेंद्र पटेल समेत कई अन्य नेता मौजूद हैं।
विज्ञापन


किस मुद्दे पर हो सकती है चर्चा? 
इस बैठक में संगठन से जुड़े कामों, पार्टी के नेटवर्क को बढ़ाने, लोगों तक पहुंचने की कोशिशों और आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में अलग-अलग राज्यों में पार्टी के सामने आने वाली चुनौतियों और केंद्रीय संगठन व राज्य इकाइयों के बीच तालमेल पर भी बातचीत हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह बैठक भाजपा द्वारा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए राज्य प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त करने के कुछ समय बाद हो रही है। नए संगठनात्मक ढांचे में विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, जबकि जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं सतीश पूनिया को जम्मू-कश्मीर और पंजाब का प्रभार दिया गया है।

भाजपा ने संगठनात्मक बदलाव किए
भाजपा में हाल ही में हुए संगठनात्मक बदलावों के साथ-साथ वरिष्ठ नेताओं और राज्य-स्तरीय पदाधिकारियों की बैठकें भी बढ़ गई हैं, खासकर उन राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, भाजपा नेताओं ने हाल ही में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने, पार्टी और सरकार के बीच तालमेल और चुनावी तैयारियों पर बैठकें की हैं। पार्टी के यूपी कोर ग्रुप ने इस महीने की शुरुआत में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों और आने वाले संगठनात्मक व शासन-संबंधी अभियानों पर चर्चा करने के लिए बैठक की थी।

नवीन ने हाल ही में अलग-अलग राज्यों में संगठन से जुड़ी बैठकें भी की हैं। 27 सितंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान, उन्होंने राज्य के पदाधिकारियों, जिला पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात की। इन मुलाकातों में संगठन और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच तालमेल पर चर्चा हुई।

मथुरा में होगी बैठक
भाजपा 3 और 4 अक्तूबर को मथुरा में भी संगठन से जुड़ी एक बैठक की तैयारी कर रही है। इस बैठक में वरिष्ठ नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

इसलिए, दिल्ली में होने वाली राज्य प्रभारियों और सह-प्रभारियों की बैठक से राज्य इकाइयों के कामकाज की समीक्षा करने और आने वाले चुनावी व राजनीतिक कार्यक्रमों से पहले पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं में तालमेल बिठाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed