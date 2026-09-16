{"_id":"6aaa7f1f7be92d01760ee4fe","slug":"lucknow-hit-and-run-case-yash-thakur-turns-out-to-be-ali-ran-car-over-hindu-girlfriend-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ हिट एंड रन केस : यश ठाकुर निकला अली, हिंदू प्रेमिका पर चढ़ाई कार!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

लखनऊ के गोमतीनगर से सुबह-सुबह एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी... जिसका वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे... सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में जो नजारा दिखाई दे रहा है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है... वीडियो में एक युवती कार के बोनट पर लटकी नजर आ रही है और कार चालक सड़क पर कार दौड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है... आखिर चलती कार के बोनट पर युवती क्यों लटकी थी? कार के अंदर कौन बैठा था? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला सड़क पर इस खतरनाक मोड़ तक पहुंच गया? पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है... लेकिन इस वायरल वीडियो के पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं...

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