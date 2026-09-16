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Hindi News ›   India News ›   Rajnath Singh on PM Modi Defence Minister Highlights Modi 25 Years as Head of Government

बंगाल: राजनाथ सिंह बोले- 'मोदी की आर्थिक सोच' बनी भारत की तेज आर्थिक ग्रोथ की नींव, वंदे मातरम पर क्या कहा?

Wed, 16 Sep 2026 05:02 PM IST
शिवम गर्ग पीटीआई, कोलकाता
पीटीआई, कोलकाता Published by: शिवम गर्ग Updated Wed, 16 Sep 2026 05:02 PM IST
सार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनके करीब 25 साल के सार्वजनिक जीवन का जिक्र किया। उन्होंने स्वतंत्र भारत में पहली बार लाल किले से पूरे वंदे मातरम के गायन की बात कही। साथ ही मोदीनॉमिक्स को भारत की तेज आर्थिक वृद्धि की नींव बताया और कहा कि देश अब 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है।

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Rajnath Singh on PM Modi Defence Minister Highlights Modi 25 Years as Head of Government
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह - फोटो : पीटीआई

विस्तार
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके लंबे राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार 17 सितंबर का दिन खास और महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाएंगे और इसके करीब 20 दिन बाद, 7 अक्तूबर को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे।

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राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई थी और बाद में प्रधानमंत्री के तौर पर जारी रही। उनके मुताबिक, करीब ढाई दशक के इस सफर ने देश की राजनीति को प्रभावित करने के साथ भारत के विकास को नई दिशा देने और वैश्विक स्तर पर देश की स्थिति मजबूत करने में भी भूमिका निभाई है।
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लाल किले पर पहली बार गाया गया वंदे मातरम
राजनाथ सिंह ने इस दौरान वंदे मातरम् का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार लाल किले पर ‘वंदे मातरम’ के सभी छह अंतरे गाए गए। उन्होंने इसे स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ बताते हुए कहा कि यह पश्चिम बंगाल के लिए भी सम्मान की बात है। दरअसल, 2026 में ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में इसे विशेष रूप से शामिल किया गया था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पहली बार ‘वंदे मातरम’ का गायन किया गया।
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'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने का वर्ष
2026 में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी अवसर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम में भी इसे प्रमुखता दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में भी पहली बार स्वतंत्रता के बाद लाल किले से ‘वंदे मातरम’ गूंजने का उल्लेख किया था।

विकास और सुशासन की राह पर आगे बढ़ रहा देश
रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति, सुशासन और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को लेकर भी उम्मीद जताई। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मार्गदर्शन में पश्चिम बंगाल विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

'मोदी की आर्थिक सोच' बनी भारत की तेज आर्थिक ग्रोथ की नींव
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सोच को ‘मोदीनॉमिक्स’ बताते हुए कहा कि यही भारत की तेज आर्थिक वृद्धि की आधारशिला बनी है। बुधवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश विकास और सुशासन के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि 2014 से पहले भी भारत के पास पर्याप्त ‘ब्रेन पावर’ और ‘मैनपावर’ था, लेकिन उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया, जिसमें देश की प्रतिभा और मानव संसाधन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकें।

'मोदी ने बनाया ऐसा इकोसिस्टम'
रक्षा मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले भी भारत के पास ब्रेन पावर और मैनपावर दोनों थे, लेकिन वे अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे थे। मोदी जी ने ऐसा इकोसिस्टम बनाया, जिसमें दोनों अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने दावा किया कि आज भारत बेहतर तरीके से विनियमित और सुशासित देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि गरीबों के कल्याण और विकास के लिए डेस्टिनैडो सार्वजनिक धन अब बिचौलियों की जेब में जाने के बजाय सीधे गरीबों के बैंक खातों तक पहुंच रहा है।


100 से ज्यादा देशों को रक्षा सामान का निर्यात
राजनाथ सिंह ने भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत अब 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत के रक्षा उत्पादों का निर्यात 100 से अधिक देशों तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और घरेलू उत्पादन बढ़ने के साथ भारत की वैश्विक रक्षा बाजार में मौजूदगी भी बढ़ी है।

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