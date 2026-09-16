मक्का के पास ड्रोन हमला: भारत ने दी सख्त प्रतिक्रिया, सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों पर क्यों लगाया आरोप?

मक्का के पास ड्रोन हमले पर भारत ने क्या कहा?

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सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों को लेकर क्या सामने आया?

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भारत ने मक्का को लेकर चिंता क्यों जताई?

क्षेत्र में शांति को लेकर भारत की क्या अपील है?

भारत के बयान में किन बातों पर जोर दिया गया?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि भारत मक्का के पास हुए ड्रोन हमले को लेकर बेहद चिंतित है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के संप्रभु क्षेत्र पर होने वाले हमलों की भारत निंदा करता है। भारत ने साफ किया कि ऐसी कोई भी कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है, जिससे आम लोगों की जान और जरूरी बुनियादी ढांचे को खतरा पैदा हो। भारत ने इस घटना को मक्का की विशेष धार्मिक और वैश्विक अहमियत के कारण खास तौर पर गंभीर बताया है।सऊदी अरब ने आरोप लगाया है कि यमन स्थित हूती विद्रोहियों ने मक्का की ओर ड्रोन भेजा था। इसी रिपोर्ट के बाद भारत की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। दिए गए इनपुट के मुताबिक, भारत ने हमले के लिए जिम्मेदारी तय करने पर अपनी ओर से कोई अलग दावा नहीं किया है। भारत ने मुख्य रूप से सऊदी अरब के संप्रभु क्षेत्र की सुरक्षा, नागरिकों की जान और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों का विरोध किया है।भारत ने कहा कि मक्का के पास हुई घटना इसलिए भी बेहद चिंताजनक है, क्योंकि यह शहर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब की संप्रभुता का सम्मान करने और ऐसी कार्रवाइयों से बचने पर जोर दिया है, जिनसे आम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। भारत ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता जल्द बहाल होने की उम्मीद भी जताई है।भारत ने घटना पर चिंता जताने के साथ ही क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता बहाल होने की उम्मीद जताई है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि भारत चाहता है कि इलाके में हालात जल्द सामान्य हों। भारत का रुख सऊदी अरब के क्षेत्र में हमलों के विरोध और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा है। मक्का के पास हुई घटना ने धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ाई है।भारत ने अपने बयान में तीन प्रमुख बातों पर जोर दिया है। पहला, मक्का के पास ड्रोन हमले की रिपोर्ट पर गहरी चिंता। दूसरा, सऊदी अरब के संप्रभु क्षेत्र पर हमलों की स्पष्ट निंदा। तीसरा, नागरिकों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई का विरोध। इसके साथ भारत ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता जल्द बहाल होने की उम्मीद जताई है। यह बयान ऐसे समय आया है जब सऊदी अरब ने मक्का की ओर ड्रोन भेजे जाने का आरोप यमन स्थित हूती विद्रोहियों पर लगाया है।