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मक्का के पास ड्रोन हमला: भारत ने दी सख्त प्रतिक्रिया, सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों पर क्यों लगाया आरोप?

Wed, 16 Sep 2026 04:19 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Wed, 16 Sep 2026 04:19 PM IST
सार

मक्का के पास कथित ड्रोन हमले पर भारत ने गहरी चिंता जताते हुए सऊदी अरब की संप्रभुता पर हमलों और नागरिकों को खतरे में डालने वाली कार्रवाई की निंदा की है। सऊदी अरब ने इस हमले के लिए यमन स्थित हूती विद्रोहियों पर आरोप लगाया है। मक्का की धार्मिक अहमियत को देखते हुए भारत ने क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता बहाल होने की उम्मीद जताई है। इस घटना पर भारत ने इतना कड़ा रुख क्यों अपनाया? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

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India Condemns Drone Attack Near Mecca, Urges Early Restoration of Peace in the Region
रणधीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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मक्का के पास कथित ड्रोन हमले को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। सऊदी अरब ने यमन स्थित हूती विद्रोहियों पर पवित्र शहर की ओर ड्रोन भेजने का आरोप लगाया है। भारत ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि मक्का का दुनिया भर के मुसलमानों के लिए विशेष महत्व है। विदेश मंत्रालय ने साथ ही सऊदी अरब की जमीन पर होने वाले हमलों और नागरिकों तथा जरूरी ढांचे को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई का विरोध दोहराया है।
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मक्का के पास ड्रोन हमले पर भारत ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि भारत मक्का के पास हुए ड्रोन हमले को लेकर बेहद चिंतित है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के संप्रभु क्षेत्र पर होने वाले हमलों की भारत निंदा करता है। भारत ने साफ किया कि ऐसी कोई भी कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है, जिससे आम लोगों की जान और जरूरी बुनियादी ढांचे को खतरा पैदा हो। भारत ने इस घटना को मक्का की विशेष धार्मिक और वैश्विक अहमियत के कारण खास तौर पर गंभीर बताया है।
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सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों को लेकर क्या सामने आया?

सऊदी अरब ने आरोप लगाया है कि यमन स्थित हूती विद्रोहियों ने मक्का की ओर ड्रोन भेजा था। इसी रिपोर्ट के बाद भारत की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। दिए गए इनपुट के मुताबिक, भारत ने हमले के लिए जिम्मेदारी तय करने पर अपनी ओर से कोई अलग दावा नहीं किया है। भारत ने मुख्य रूप से सऊदी अरब के संप्रभु क्षेत्र की सुरक्षा, नागरिकों की जान और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों का विरोध किया है।
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भारत ने मक्का को लेकर चिंता क्यों जताई?

भारत ने कहा कि मक्का के पास हुई घटना इसलिए भी बेहद चिंताजनक है, क्योंकि यह शहर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब की संप्रभुता का सम्मान करने और ऐसी कार्रवाइयों से बचने पर जोर दिया है, जिनसे आम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। भारत ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता जल्द बहाल होने की उम्मीद भी जताई है।

क्षेत्र में शांति को लेकर भारत की क्या अपील है?

भारत ने घटना पर चिंता जताने के साथ ही क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता बहाल होने की उम्मीद जताई है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि भारत चाहता है कि इलाके में हालात जल्द सामान्य हों। भारत का रुख सऊदी अरब के क्षेत्र में हमलों के विरोध और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा है। मक्का के पास हुई घटना ने धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ाई है।

भारत के बयान में किन बातों पर जोर दिया गया?

भारत ने अपने बयान में तीन प्रमुख बातों पर जोर दिया है। पहला, मक्का के पास ड्रोन हमले की रिपोर्ट पर गहरी चिंता। दूसरा, सऊदी अरब के संप्रभु क्षेत्र पर हमलों की स्पष्ट निंदा। तीसरा, नागरिकों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई का विरोध। इसके साथ भारत ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता जल्द बहाल होने की उम्मीद जताई है। यह बयान ऐसे समय आया है जब सऊदी अरब ने मक्का की ओर ड्रोन भेजे जाने का आरोप यमन स्थित हूती विद्रोहियों पर लगाया है।
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