मक्का के पास ड्रोन हमला: भारत ने दी सख्त प्रतिक्रिया, सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों पर क्यों लगाया आरोप?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Wed, 16 Sep 2026 04:19 PM IST
सार
मक्का के पास कथित ड्रोन हमले पर भारत ने गहरी चिंता जताते हुए सऊदी अरब की संप्रभुता पर हमलों और नागरिकों को खतरे में डालने वाली कार्रवाई की निंदा की है। सऊदी अरब ने इस हमले के लिए यमन स्थित हूती विद्रोहियों पर आरोप लगाया है। मक्का की धार्मिक अहमियत को देखते हुए भारत ने क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता बहाल होने की उम्मीद जताई है। इस घटना पर भारत ने इतना कड़ा रुख क्यों अपनाया? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...
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विस्तार
मक्का के पास कथित ड्रोन हमले को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। सऊदी अरब ने यमन स्थित हूती विद्रोहियों पर पवित्र शहर की ओर ड्रोन भेजने का आरोप लगाया है। भारत ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि मक्का का दुनिया भर के मुसलमानों के लिए विशेष महत्व है। विदेश मंत्रालय ने साथ ही सऊदी अरब की जमीन पर होने वाले हमलों और नागरिकों तथा जरूरी ढांचे को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई का विरोध दोहराया है।
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मक्का के पास ड्रोन हमले पर भारत ने क्या कहा?विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि भारत मक्का के पास हुए ड्रोन हमले को लेकर बेहद चिंतित है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के संप्रभु क्षेत्र पर होने वाले हमलों की भारत निंदा करता है। भारत ने साफ किया कि ऐसी कोई भी कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है, जिससे आम लोगों की जान और जरूरी बुनियादी ढांचे को खतरा पैदा हो। भारत ने इस घटना को मक्का की विशेष धार्मिक और वैश्विक अहमियत के कारण खास तौर पर गंभीर बताया है।
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सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों को लेकर क्या सामने आया?सऊदी अरब ने आरोप लगाया है कि यमन स्थित हूती विद्रोहियों ने मक्का की ओर ड्रोन भेजा था। इसी रिपोर्ट के बाद भारत की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। दिए गए इनपुट के मुताबिक, भारत ने हमले के लिए जिम्मेदारी तय करने पर अपनी ओर से कोई अलग दावा नहीं किया है। भारत ने मुख्य रूप से सऊदी अरब के संप्रभु क्षेत्र की सुरक्षा, नागरिकों की जान और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों का विरोध किया है।
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