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स्विगी इंस्टामार्ट सेल: आईफोन से लेकर ₹9 के सामान तक, मिल रहा 90% तक डिस्काउंट

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Sat, 10 Oct 2026 02:42 PM IST







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क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म Instamart भी अपनी बड़ी सालाना सेल लेकर आया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, होम और किचन सामान, खिलौने और रोजमर्रा की चीजों पर 50 से 90 फीसदी तक की छूट का दावा किया गया है.

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