तमिलनाडु में तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम उत्सव के दौरान दीप जलाने को लेकर विवाद जारी है। इस बीच विदुथलाई चिरुथाइगल काची (वीसीके) के संस्थापक और प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने मुख्यमंत्री विजय की तारीफ की है। उन्होंने मदुरै जिला प्रशासन और हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के अधिकारियों को भी पारंपरिक स्थान पर दीप जलाने के लिए बधाई दी।

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थिरुमावलवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट साझा किए। उन्होंने कहा कि मदुरै जिला कलेक्टर और HR&CE विभाग के अधिकारियों ने उचिमहाली अम्मन मंदिर के पास दीप मंडपम में परंपरा के अनुसार बड़ा दीप जलाया। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों की सराहना की।वीसीके प्रमुख ने मुख्यमंत्री विजय को बधाई देते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने संघ परिवार की साजिश को नाकाम कर तमिलनाडु में सामाजिक सौहार्द की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि संघ परिवार की नेटवर्क राजनीति की ताकत को समझने वाले ही इस फैसले को लागू करने में आई चुनौतियों का अंदाजा लगा सकते हैं।तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर वार्षिक कार्तिगई दीपम उत्सव के तहत उचि पिल्लैयार मंदिर के ऊपर महादीपम जलाया गया। इस दौरान इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सुब्रमण्य स्वामी मंदिर से जुड़े पुजारियों की एक छोटी टीम ने दीप जलाया।हालांकि, विवादित दीपथून पत्थर के स्तंभ पर दीप नहीं जलाया गया। पुलिसकर्मियों को इस स्तंभ के पास तैनात किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में शाम छह बजे दीप जलाने का निर्देश दिया था। दीपथून के पास एक इलेक्ट्रिक लाइट भी दिखाई दी।विवाद के बीच विभिन्न हिंदू संगठनों के सदस्य तिरुपरंकुंद्रम मुरुगन मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में जुटे। हालांकि, मदुरै शहर की पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। महादीपम जलाए जाने के बाद अन्नामलाई पहाड़ियों पर पटाखे भी फोड़े गए।