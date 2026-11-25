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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों के साथ-साथ अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। प्रदेश में विपक्षी दलों के बीच गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का चुनाव को लेकर दिया गया बयान राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने रामपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर बेबाक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, "मुझे चुनाव लड़ने से कौन माई का लाल रोक सकता है?" उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आजम खान की भूमिका को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आजम खान ने अपनी राजनीतिक पहचान और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिह्न साइकिल का जिक्र करते हुए कहा कि मेरा चुनाव साइकिल है और साइकिल जीतेगी। उनके इस बयान को समाजवादी पार्टी और पार्टी की चुनावी राजनीति के प्रति उनके जुड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है।



मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने समाजवादियों की राजनीतिक सोच पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समाजवादियों का ध्यान बहुत छोटा है और उन्हें साइकिल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। उन्होंने कार, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोग इनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। आजम खान के इस बयान को उनके खास राजनीतिक अंदाज और साइकिल चुनाव चिह्न के प्रति उनके जुड़ाव से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल रहे हैं और रामपुर की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनके जेल से बाहर आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक हलकों में उनकी सक्रियता को लेकर भी चर्चा हो रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनके बयान को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन तथा सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली बातचीत पर भी राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि, आजम खान ने अपने बयान में चुनाव लड़ने की इच्छा और आत्मविश्वास जरूर जाहिर किया है, लेकिन उनके चुनाव लड़ने, सीट और पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर अंतिम स्थिति आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में आजम खान की राजनीतिक भूमिका क्या रहती है और समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को किस तरह आगे बढ़ाती है।







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