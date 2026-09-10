{"_id":"6aa24cc540866687ff049245","slug":"suv-worth-53-lakh-lets-owner-down-company-slapped-with-a-fine-of-lakhs-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"53 लाख की SUV ने दिया धोखा,कंपनी पर लगा लाखों का जुर्माना","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}



53.72 लाख रुपये की एक लग्जरी एसयूवी शोरूम से बाहर निकलते ही खराबी का शिकार हो गई। कार डिलीवरी के महज तीन दिनों के भीतर ही इसका ऑडियो सिस्टम काम करना बंद कर दिया। दिखने में छोटी लगने वाली स्पीकर की यह समस्या आगे चलकर कई वर्षों तक कानूनी लड़ाई में बदल गई। जिसमें कार को बदलने और पूरे पैसे रिफंड करने की मांग उठने लगी। पश्चिम बंगाल राज्य उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में आफ्टर-सेल्स सर्विस में कमी पाते हुए कार मालिक को 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने पूरी गाड़ी बदलने या रिफंड देने की मांग को खारिज कर दिया है।

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