{"_id":"6a928c41dc33e35b10083025","slug":"sugar-prices-ease-20-as-centre-introduces-fortnightly-quotas-from-1-september-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"चीनी की किल्लत: 20% गिरे चीनी के दाम, सितंबर से नया नियम लागू करेगी सरकार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

चीनी की किल्लत: 20% गिरे चीनी के दाम, सितंबर से नया नियम लागू करेगी सरकार

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Sat, 29 Aug 2026 01:07 PM IST

चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार ने सप्लाई को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सितंबर 2026 से चीनी मिलों को हर महीने की जगह हर 15 दिन में बिक्री का कोटा दिया जाएगा। ... और पढ़ें

विज्ञापन