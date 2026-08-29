खान सर के हाथ पर 5 किलो राखी! रोशन आनंद की कलाई पर ...?

{"_id":"6a91a5ecf1e210dec808d98d","slug":"shashi-tharoor-calls-the-devastation-in-nepal-a-drama-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेपाल में तबाही को शशि थरूर ने कहा 'ड्रामा' तो भड़के लोग, ट्रोल होने पर कांग्रेस सांसद ने दी सफाई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}