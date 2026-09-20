नियम बदलते ही चीनी के दाम हुए कम, जानिए कितने हुए रेट?

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त्योहारों से पहले चीनी की कीमतों में गिरावट से आम लोगों को राहत मिली है। खुदरा बाजार में चीनी के दाम करीब 10 फीसदी घटकर 58.50 रुपये किलो के आसपास आ गए हैं। मिल स्तर पर कीमतों में करीब 25 फीसदी की गिरावट बताई गई है। सरकार ने बड़े थोक खरीदारों के लिए स्टॉक सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। वहीं 1 अक्टूबर 2026 से गन्ने की एफआरपी 365 रुपये प्रति क्विंटल होगी। अब देखना होगा कि सस्ती चीनी का पूरा फायदा ग्राहकों तक कब पहुंचता है।

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