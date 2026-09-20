{"_id":"6aaf7c44a3eb0862300b8eaa","slug":"houthi-fighters-threaten-pakistan-and-turkey-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"हूती लड़ाकों की पाकिस्तान-तुर्किये को धमकी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
यमन के हूती विद्रोहियों ने पाकिस्तान और तुर्किये को सीधी चेतावनी दी है। हूतियों ने कहा है कि अगर इन दोनों देशों ने यमन में सऊदी अरब के साथ मिलकर कोई सैन्य दखल दिया, तो उन्हें इसका कड़ा जवाब मिलेगा। यह चेतावनी सऊदी अरब पर हूतियों के नए हमलों के बीच सामने आई है। हूती (अंसार अल्लाह) के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और धमार के गवर्नर मोहम्मद अल-बुखैती ने एक इराकी टीवी कार्यक्रम 'अनदर रीडिंग' में यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान और तुर्किये इसमें शामिल होते हैं, तो वे उन पर पूरी ताकत से वार करेंगे और दोनों देशों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वे याद रखेंगे।
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