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Sugar Price Drop: इतने रुपये सस्ती हो गई चीनी! 500 रुपये तक गिरे दाम

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Tue, 25 Aug 2026 01:00 PM IST

चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच अब चीनी के दाम घट गए हैं। चीनी की जमाखोरी और कीमतों में तेजी को लेकर सरकार की सख्ती का असर भी दिखने लगा है। ... और पढ़ें

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