{"_id":"6a9c2900faa02a21050744e2","slug":"sp-mla-mohammad-fahim-uncle-usman-offered-namaz-at-the-circuit-house-fir-registered-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"सपा विधायक मोहम्मद फहीम के चाचा उस्मान ने सर्किट हाउस में पढ़ी नमाज, FIR दर्ज","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

मुरादाबाद में सर्किट हाउस परिसर में समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम के चाचा मोहम्मद उस्मान द्वारा नमाज पढ़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सर्किट हाउस में रास्ते में गाड़ी खड़ी कर नमाज पढ़ी, इससे आने वाले वालों को परेशानी हुई।

... और पढ़ें