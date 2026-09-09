शीना बोरा मर्डर केस: मिखाइल बोरा का कोर्ट में दावा, मां इंद्राणी ने 12वीं के सर्टिफिकेट में की जालसाजी

विज्ञापन

शीना बोरा हत्याकांड की सुनवाई में एक नया मोड़ सामने आया है। मृतका शीना बोरा के भाई और मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के बेटे मिखाइल बोरा ने विशेष अदालत में अपनी मां पर जालसाजी और धोखाधड़ी के संगीन आरोप लगाए हैं। विशेष सीबीआई अदालत को भेजे गए दो अलग-अलग पत्रों में मिखाइल ने दावा किया है कि इंद्राणी ने उनके कक्षा 12वीं के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में जालसाजी की है। इस वजह से उनके करियर और नौकरी पाने के अवसरों पर बेहद प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके साथ ही, मिखाइल ने अपनी जान की सुरक्षा को लेकर भी अदालत के सामने चिंता जाहिर की है।