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Hindi News ›   Video ›   India News ›   Snowfall: Weather’s ‘double attack’ from Uttarakhand to Kashmir; season’s first snowfall at Hemkund.

बर्फबारी : उत्तराखंड से कश्मीर तक मौसम का ‘डबल अटैक’, हेमकुंड में सीजन की पहली बर्फबारी

Thu, 17 Sep 2026 05:52 PM IST
Anjali Video Desk Amar Ujala
Video Desk Amar Ujala Published by: Anjali Updated Thu, 17 Sep 2026 05:52 PM IST
Snowfall: Weather’s ‘double attack’ from Uttarakhand to Kashmir; season’s first snowfall at Hemkund.
उत्तराखंड से कश्मीर तक पहाड़ों पर मौसम ने ली करवट बदली है! हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, तो हिमाचल के साच पास और रोहतांग में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है... उधरघाटी में भी गुरेज से लेकर श्रीनगर तक बारिश और बर्फबारी का डबल अटैक हुआ है। तस्वीरें जन्नत जैसी हैं, लेकिन मुश्किलें भी बढ़ गई हैं... केदारनाथ घाटी और रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश और घने कोहरे से विजिबिलिटी जीरो हो गई है, चारधाम यात्रियों के लिए अलर्ट जारी हो गया है... तो सवाल ये है कि क्या पहाड़ों पर विंटर सीजन ने टाइम से पहले ही दस्तक दे दी है...?
 
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