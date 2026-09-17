सुप्रीम कोर्ट: दिल्ली की सेंट्रल रिज से हटेंगे 13 हजार पेड़, अदालत ने दी मंजूरी; क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला?
दिल्ली की सेंट्रल रिज को अतिक्रमणकारी पेड़ों और झाड़ियों से मुक्त करने की योजना को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने विलायती कीकर, बबूल और यूकेलिप्टस जैसे पेड़ों को हटाकर नीम, बरगद, पीपल, जामुन और अमलतास लगाने की अनुमति दी है। करीब 13 हजार पेड़ अभी हटाए जाने हैं। लेकिन पुराने पेड़ों को हटाने से मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान का सवाल भी उठ रहा है। यह फैसला क्यों लिया गया? आइए, विस्तार से जानते हैं...
विस्तार
किस योजना के तहत होगी पेड़ों की कटाई और पौधरोपण?कोर्ट ने साफ किया कि पेड़ हटाने और नए पौधे लगाने का काम दिल्ली इको-रिस्टोरेशन प्लान 2026-30 के तहत होगा। यह योजना देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान ने तैयार की है। पूरी प्रक्रिया की निगरानी दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड करेगा। वन विभाग को अंतरिम अनुपालन रिपोर्ट भी देनी होगी। साथ ही वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक विशेषज्ञों की एक टीम बनाएंगे, जो इस योजना को जमीन पर लागू किए जाने की प्रक्रिया की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में शुरू हुई अवमानना की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है।
कितने पेड़ हटाने और कितने नए पौधे लगाने की योजना है?
- 191 हेक्टेयर क्षेत्र से 22,188 आक्रामक पेड़ हटाए जाने हैं।
- इनकी जगह करीब 7.29 लाख पेड़ और झाड़ियां लगाई जानी हैं।
- करीब 9,000 आक्रामक पेड़ हटाए जा चुके हैं।
- करीब 120 हेक्टेयर में 5.31 लाख पेड़ और झाड़ियां लगाई गई हैं।
- करीब 13,161 आक्रामक पेड़ करीब 70 हेक्टेयर क्षेत्र में हटाए जाने हैं।
- विलायती कीकर, बबूल और यूकेलिप्टस हटेंगे।
- नीम, बरगद, पीपल, जामुन और अमलतास लगाए जाएंगे।