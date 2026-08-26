फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   India and France to build powerful Aravalli engine helicopters to fly with 4,000 SHP capability

‘अरावली’ से आसमान में बढ़ेगी ताकत: भारत-फ्रांस बनाएंगे ताकतवर इंजन, 4,000 एसएचपी की ताकत से उड़ेंगे हेलीकॉप्टर

Wed, 26 Aug 2026 03:27 PM IST
प्रशांत तिवारी आईएएनएस, नई दिल्ली
आईएएनएस, नई दिल्ली Published by: प्रशांत तिवारी Updated Wed, 26 Aug 2026 03:27 PM IST
सार

भारत और फ्रांस की साझेदारी के तहत एचएएल और सैफरान 3,500 से 4,000 एसएचपी शक्ति वर्ग का अत्याधुनिक ‘अरावली’ टर्बोशाफ्ट इंजन विकसित करेंगे। इसका इस्तेमाल एचएएल के 13 टन के आईएमआरएच और उसके नौसैनिक संस्करण डीबीएमआरएच में किया जाएगा। 

विज्ञापन
India and France to build powerful Aravalli engine helicopters to fly with 4,000 SHP capability
अमर उजाला ग्राफिक्स - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारत और फ्रांस मिलकर नई पीढ़ी का शक्तिशाली हेलीकॉप्टर इंजन बनाएंगे। इस इंजन का नाम ‘अरावली’ रखा गया है। यह 3,500 से 4,000 एसएचपी शक्ति वर्ग का होगा। इस इंजन का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसके लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और फ्रांस की सैफरान हेलीकॉप्टर इंजन ने अंतिम अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों कंपनियों की संयुक्त कंपनी सफहल (एसएएफएचएएल) हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ है।

विज्ञापन


आईएमआरएच और नौसैनिक हेलीकॉप्टर को मिलेगी ताकत
अरावली इंजन को एचएएल के आने वाले 13 टन के भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर (आईएमआरएच) के लिए विकसित किया जाएगा। इसका इस्तेमाल इसके नौसैनिक संस्करण डेक-आधारित मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में भी होगा। यानी इससे भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ेगी। सफहल अरावली इंजन के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। कंपनी इंजन के डिजाइन और विकास पर काम करेगी। इसके बाद इसका निर्माण और आपूर्ति भी की जाएगी। इंजन का व्यापक परीक्षण किया जाएगा। इसके रखरखाव और पूरे जीवनकाल के दौरान जरूरी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
विज्ञापन


आधुनिक तकनीक से तैयार होगा ‘अरावली’
इस कार्यक्रम में एचएएल और सफरान की विशेषज्ञता का इस्तेमाल होगा। दोनों कंपनियां आधुनिक डिजाइन और निर्माण तकनीक के साथ इंजन विकसित करेंगी। इंजन का नाम अरावली पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है। गौरतलब है कि अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है। इस नाम के जरिए भारत की एयरोस्पेस तकनीक में आत्मनिर्भरता की सोच को भी दर्शाया गया है। खास तौर पर महत्वपूर्ण विमान इंजन तकनीक में देश की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


एचएएल ने बताया आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम
एचएएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रवि के. ने इस अवसर पर कहा, “इस अनुबंध पर हस्ताक्षर भारत की विमान इंजन तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल करने की कोशिश में एक महत्वपूर्ण कदम है। सफहल और सैफरान हेलीकॉप्टर इंजन के साथ यह सहयोग अगली पीढ़ी के भारतीय हेलीकॉप्टरों को शक्ति देने के लिए मजबूत आधार तैयार कर रहा है। अरावली इंजन कार्यक्रम आईएमआरएच और डीबीएमआरएच की परिचालन जरूरतों को पूरा करने के साथ देश में मजबूत घरेलू विमानन उद्योग विकसित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।”

सैफरान ने बताया रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय
वहीं सैफरान हेलीकॉप्टर इंजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेड्रिक गोबेट का कहना है, 'हम इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के जरिए एचएएल के साथ अपनी लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को और मजबूत करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। दशकों के सफल सहयोग के आधार पर यह पहल नवाचार, तकनीकी विकास और औद्योगिक उत्कृष्टता के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अरावली इंजन कार्यक्रम भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों में एक नया अध्याय है। इसमें हमारी टीमें अपनी विशेषज्ञता को मिलाकर भविष्य के भारतीय हेलीकॉप्टरों के लिए विश्वस्तरीय प्रणोदन प्रणाली विकसित करेंगी। यह पहली बार है जब सैफरान हेलीकॉप्टर इंजन ने इस श्रेणी के इंजन के सह-विकास की जिम्मेदारी ली है। हम अपने ग्राहकों को सहयोग देने और भारत की विमानन तथा रक्षा क्षमताओं के विकास में योगदान देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।'

सैन्य के साथ नागरिक क्षेत्र में भी इस्तेमाल की संभावना
दरअसल, अरावली इंजन की संभावनाएं सैन्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। हालांकि इसका उपयोग भविष्य में नागरिक हेलीकॉप्टरों में भी किया जा सकता है। इसमें समुद्र में परिवहन, उपयोगिता अभियानों और अति विशिष्ट व्यक्तियों के परिवहन जैसी जरूरतें शामिल हैं। इस कार्यक्रम से भारत में हेलीकॉप्टर इंजन के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल की क्षमता भी बढ़ सकती है।

चीता-चेतक से ‘शक्ति’ और अब ‘अरावली’ तक
गौरतलब है कि एचएएल और सैफरान की साझेदारी कई दशक पुरानी है। इसकी शुरुआत आर्टूस्ट इंजन से हुई थी। इन इंजनों का इस्तेमाल चीता और चेतक जैसे सैन्य हेलीकॉप्टरों में हुआ। इसके बाद शक्ति इंजन परिवार आया। यह इंजन उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और हल्के उपयोगिता हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होता है। अब अरावली इंजन इस साझेदारी का अगला बड़ा कदम है।


ये भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर: ‘शूट करो’ और 314 किमी दूर ढेर हुआ टारगेट: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने सुनाया रोमांचक किस्सा

हेलीकॉप्टर इंजन तकनीक में बढ़ेगी भारत की ताकत
दोनों कंपनियां मिलकर अत्याधुनिक टर्बोशाफ्ट इंजन विकसित करेंगी। इससे भारत को हेलीकॉप्टर इंजन तकनीक में अपनी क्षमता बढ़ाने का मौका मिलेगा। साथ ही भविष्य के भारतीय हेलीकॉप्टर कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वदेशी आधार तैयार होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed