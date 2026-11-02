शरद पवार की बिगड़ी तबीयत, पुणे के अस्पताल में हुए भर्ती, सामने आई ये वजह

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शरद पवार की बिगड़ी तबीयत, पुणे के अस्पताल में हुए भर्ती, सामने आई ये वजह
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
Published by: Adarsh Jha
Updated Mon, 02 Nov 2026 06:48 PM IST
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महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शरद पवार को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने के दौरान सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनकी जांच की जा रही है। हालांकि, राहत की बात ये है कि उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने स्वास्थ्य से जुड़े सभी मानकों को स्थिर बताया है। अस्पताल प्रशासन ने भी उनके स्वास्थ्य को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया है। ऐसे में सवाल है कि फिलहाल शरद पवार की तबीयत कैसी है और डॉक्टरों ने क्या जानकारी दी है? आइए जानते हैं।
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