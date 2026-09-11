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नागपुर के SBI बैंक में दिनदहाड़े लूट, कर्मचारियों पर मिर्च पाउडर फेंककर मिनटों में उड़ाए लाखों रुपए

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Fri, 11 Sep 2026 06:26 PM IST







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महाराष्ट्र के नागपुर में बैंक लूट की एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां फिल्मी स्टाइल में बैंक लूटे जाने का मामला सामने आया है। ... और पढ़ें

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