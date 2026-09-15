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क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी की तारीख तय

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Tue, 15 Sep 2026 09:51 PM IST







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क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की शादी की तारीख फाइनल हो गई है। दोनों 4 दिसंबर को लखनऊ के एक होटल में विवाह के बंधन में बंधेंगे। शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। ... और पढ़ें

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