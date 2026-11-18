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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद उनके परिवार और समर्थकों में राहत की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अदालत ने अपने आदेश में गिरफ्तारी की प्रक्रिया से जुड़े संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के पालन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के जरूरी प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया। संविधान का अनुच्छेद 22(1) किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देने और अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार प्रदान करता है। वहीं, PMLA की धारा 19 के तहत प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को गिरफ्तारी के आधारों से जुड़ी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। इसी प्रक्रिया को लेकर अदालत ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की है, जिसके आधार पर आजम खान को अंतरिम राहत मिली है।



हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आजम खान को निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करना होगा। जमानतदारों और बॉन्ड की शर्तों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार पूरा करना होगा। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है, न कि मामले से पूरी तरह बरी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कानूनी कार्यवाही अभी जारी रहेगी और इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है। आजम खान की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा। वहीं, इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की डिवीजन बेंच ने की।



आजम खान को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद तजीन फातिमा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा से अल्लाह पर पूरा भरोसा रहा है और उन्हें यकीन था कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। तजीन फातिमा के मुताबिक, अदालत ने पहले भी उनके परिवार को न्याय दिया है और इसी तरह की कानूनी राहत के कारण आजम खान पहले भी जेल से बाहर आए थे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ताकतें नहीं चाहती थीं कि आजम खान जेल से बाहर आएं, लेकिन हाईकोर्ट ने एक बार फिर न्याय दिया है। उनका यह बयान जमानत के फैसले के बाद सामने आया है। आजम खान को मिली इस अंतरिम राहत के बाद अब सबकी नजरें 10 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। उस दिन अदालत में मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं पर आगे विचार किया जाएगा। फिलहाल, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही उनकी रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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